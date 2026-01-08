புதுச்சேரி
வில்லியனூரில் ரூ. 59.5 லட்சத்தில் சிமென்ட் சாலைப் பணி தொடக்கம்
வில்லியனூா் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் வில்லியனூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட எஸ்.எஸ். நகா் பகுதியில் உள்ள குறுக்குச் சாலைகளுக்கு ரூ. 59.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வடிகால் வாய்க்காலுடன் கூடிய சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் நடைபெறுகிறது.
இந்தப் பணியை தொகுதி எம்எல்ஏவும் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ஆா். சிவா வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா் (படம்).
இந்நிகழ்வில், வில்லியனூா் கொம்யூன் ஆணையா் பிரபாகரன், உதவிப் பொறியாளா் சத்தியநாராயணா மற்றும் ஊா் பிரமுகா்கள்
திமுக தொகுதிச் செயலா் மணிகண்டன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் அமைப்புச் செயலா் ஆதவன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.