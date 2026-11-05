ரூ.134 கோடியில் மராமத்துப் பணிகள்: புதுச்சேரியில் விரைவில் மின்வெட்டு பிரச்னை சீராகும் - அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம்
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் முழுவதும் ரூ.134 கோடியில் மராமத்துப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் விரைவில் மின்வெட்டுப் பிரச்னை சீராகும் என்று அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் தெரிவித்தாா்.
ஆ.நமச்சிவாயம்
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் முழுவதும் ரூ.134 கோடியில் மராமத்துப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் விரைவில் மின்வெட்டுப் பிரச்னை சீராகும் என்று அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் புதுச்சேரியில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியது:
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்ட டிரான்ஸ்பாா்மா்களால் சில இடங்களில் மின் தடை பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு வந்தன. எனவே அதை சீரமைக்கவும்,
மின் வயா்களை மாற்றவும், மத்திய அரசின் ஆா்டிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.134 கோடியில் மராமத்துப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் மத்திய அரசின் பங்கு 60 சதவீதம். புதுச்சேரி அரசின் பங்கு 40 சதவீதம். இதனால் மின்வெட்டு பிரச்னைகள் கூடிய விரைவில் சீராகும். மேலும், மத்திய தொகுப்பில் இருந்துதான் மின்சாரம் வாங்குகிறோம். புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் மின் மிகையான பிரதேசமாகதான் இருக்கிறது. இங்கு மின் பற்றாக்குறை இல்லை. இதைத் தவிர பி.எம். சூா்ய கா் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளிலும் அரசு அலுவலகக் கட்டடங்களிலும் சூரிய மின்சக்தி 113 மெகாவாட் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள ஒரு வழக்குக் காரணமாக புதுச்சேரி நகரத் திட்டமிடல் துறையின் அனுமதி இருந்தால்தான் புதிய கட்டடங்களுக்கு மின் இணைப்பு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது என்பது உண்மை.
இதைத் தளா்த்த முதல்வா் என்.ரங்கசாமி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். இதற்காக விரைவில் திருத்தப்பட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.
பள்ளிகளில் மாணவா்களுக்கான சிறுதானிய சிற்றுண்டி திட்டத்துக்கு டெண்டா் விடப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இத் திட்டம் தொடங்கப்படும். புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. ஒருவாரத்துக்கு முன்பாக ஆபரேஷன் திரிசூல் நடவடிக்கையின் காரணமாக பல்வேறு குற்றவழக்கில் தொடா்புடைய 400 போ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெகுவிரைவில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த புதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது என்றாா் அமைச்சா் நமச்சிவாயம்.
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