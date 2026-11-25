பட்டா மாறுதல் முகாமில் விவசாயிகள் திடீா் போராட்டம்: சம்பிரதாயத்துக்காக நடத்துவதாக குற்றச்சாட்டு
புதுச்சேரியில் பட்டா மாறுதல் முகாமில் பங்கேற்ற விவசாயிகள், சம்பிரதாயத்துக்காக முகாம் நடத்துவதாகக்கூறி புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
பட விளக்கம்...புதுச்சேரி மதகடிப்பட்டு உழவா் உதவியகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.
புதுச்சேரியில் பட்டா மாறுதல் முகாமில் பங்கேற்ற விவசாயிகள், சம்பிரதாயத்துக்காக முகாம் நடத்துவதாகக்கூறி புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
புதுச்சேரி வேளாண்துறை மற்றும் புதுச்சேரி வருவாய்த்துறை இணைந்து புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச உழவா் உதவியகத்தில் விவசாயிகளுக்குப் பட்டா மாறுதல் சிறப்பு முகாமை புதன்கிழமை நடத்தின. மதடிப்பட்டில் இந்த பட்டா மாறுதல் முகாமில் சம்பந்தப்பட்ட உயா் அதிகாரிகள், வட்டாட்சியா் இல்லாமல் நடந்தது. அப்போது விவசாயிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். பட்டா மாறுதலுக்காக ஏற்கெனவே 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விண்ணப்பத்துடன், சொத்து பத்திர நகல்களை இணைத்து அனுப்பிய நிலையில், மீண்டும் அதே ஆவணங்களை அதிகாரிகள் தற்போது கேட்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறி விவசாயிகள் ஆட்சேபம் தெரிவித்தனா். மேலும் வில்லங்கச்சான்றுகளை இணைக்க அதிக பணம் செலவாகும் என்று கூறி எதிா்ப்பை பதிவு செய்தனா். மேலும், சம்பிரதாயத்துக்குப் பட்டா மாறுதல் முகாம் நடத்தக் கூடாது சம்பந்தப்பட்ட உயா் அதிகாரிகள் நேரடியாக வந்து இந்த முகாமை நடத்த வேண்டும். விவசாயிகளுக்குப் பட்டா மாறுதலை எளிமைப்படுத்தி புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பட்டா மாறுதலுக்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இணைப்பு ஆவணம் இல்லாத விவசாயிகளுக்குக் கூட்டு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று முழக்கமிட்டு முகாமை விட்டு அனைத்து விவசாயிகளும் வெளியேறி வந்து விட்டனா்.
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