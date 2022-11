நடப்பு சம்பா பருவத்தில் 23,933 விவசாயிகள் பயிா்க் காப்பீடுவிழுப்புரம் ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 10th November 2022 01:12 AM | Last Updated : 10th November 2022 01:12 AM | அ+அ அ- |