விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சூறைக் காற்றுடன் பலத்த மழைமணம் பூண்டியில் 273 மி.மீ. பதிவு

By DIN | Published On : 13th July 2023 11:43 PM | Last Updated : 13th July 2023 11:43 PM | அ+அ அ- |