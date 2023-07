உயா்வுக்குப்படி நிகழ்ச்சி மூலம் 831 மாணவா்கள்உயா் கல்வி பயில விண்ணப்பிப்பு.......விழுப்புரம் ஆட்சியா் தகவல்

