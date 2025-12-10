விழுப்புரம்
உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவா் கைது
விழுப்புரம் அருகே கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விழுப்புரம் கா.குப்பம் சாலையின் அருகே நாகமுத்து மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்தக் கோயிலில் உள்ள உண்டியலை உடைத்து அதிலிருந்த பணத்தை அதே ஊரைச் சோ்ந்த ப.பாா்த்தீபன்(25) என்பவா் திருடிச் சென்றுவிட்டாராம்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, பாா்த்தீபனை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.