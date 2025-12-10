சிங்கவரத்தில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி பரப்புரை
விழுப்புரம்

சிங்கவரத்தில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி பரப்புரை

செஞ்சி அருகேயுள்ள சிங்கவரத்தில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி பரப்புரையை செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
Published on

செஞ்சி அருகேயுள்ள சிங்கவரத்தில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி பரப்புரையை செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

செஞ்சி கிழக்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் சிங்கவரம் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி தோ்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சிக்கு ஒன்றிய செயலரும், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவருமான ஆா்.விஜயகுமாா் தலைமை வகித்தாா்.

விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு திமுக அரசின் திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை ஒவ்வொரு வீடாக வழங்கி தோ்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டாா்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் அரங்க ஏழுமலை, முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் குணசேகரன், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ரங்கநாதன், ஒன்றிய அவைத் தலைவா் வாசு, மாவட்டப் பிரதிநிதி அய்யாதுரை, ஒன்றிய இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் பழனி, ஊராட்சி நிா்வாகிகள் மணிவண்ணன், பாண்டியன், முருகேசன், மாதேஸ்வரன், வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com