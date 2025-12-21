ரயிலில் அடிபட்டு பெண் உயிரிழப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே ரயில் பாதையைக் கடக்க முயன்ற பெண், தேஜஸ் விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
உளுந்தூா்பேட்டை அருகேயுள்ள பூ.மாம்பாக்கம் அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன் மனைவி சத்யா (37). விவசாயியான இவா் தனது மாடுகளை அங்குள்ள வயல்வெளி பகுதிக்குச் ஓட்டிச் சென்றாா்.
அப்போது, பூவனூா் - உளுந்தூா்பேட்டை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடைபட்ட பகுதியில் ரயில் பாதையைக் கடக்க முயன்ற சத்யா மீது சென்னையிலிருந்து - மதுரை நோக்கிச் சென்ற தேஜஸ் விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த விருத்தாச்சலம் இருப்புப் பாதை போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சத்யாவின் சடலத்தை கைப்பற்றி உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல் கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இதுகுறித்து விருத்தாச்சலம் இருப்புப் பாதை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.