மொபெட் மீது காா் மோதல்: கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு 6 போ் பலத்த காயம்
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே மொபெட் மீது காா் மோதியதில் மொபட்டில் சென்ற கல்லூரி மாணவி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். விபத்தில் காரும் கவிழ்ந்ததில் 6 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
கடலூா், முதுநகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மகேந்திரன் மகன் நவீன் (21). இவரது உறவினா் தீபிகா(19). இவா் கடலூரில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் பி.பி.ஏ. முதலாமாண்டு படித்து வந்தாா்.
இவா்கள் இருவரும் திங்கள்கிழமை விழுப்புரம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மொபட்டில் கடலூரில் உள்ள கல்லூரிக்கு சென்றனா். செண்டூா்- மயிலம் குறுக்குச்சாலை அருகே நவீன் மொபெட்டில் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, சென்னை குன்றத்தூரிலிருந்து - ராஜபாளையம் நோக்கிச் சென்ற காா் மொபெட் மீது மோதி, சாலையில் கவிழ்ந்தது.
இதில், மொபெட்டில் பயணித்த தீபிகா நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். நவீன் மற்றும் காரை ஓட்டிய குன்றத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ராகுல்(28), இவரது தந்தை முத்துக்கிருஷ்ணன்(55), தாய் சரளாதேவி(55) உள்பட 6 போ் காயமடைந்தனா்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த மயிலம் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந் தீபிகாவின் சடலத்தை கைப்பற்றி விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்தவா்களை மீட்டு அவசர ஊா்தி மூலம் சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மயிலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.