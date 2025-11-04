கடன் பிரச்னை: பெண் தற்கொலை
விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் அருகே கடன் பிரச்னையால் தூக்கிட்டுத் தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா்.
கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், நாயனூா், காமராஜா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கோவிந்தன் மனைவி மாலா (35). இவா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த இருவரிடம் ரூ.70 ஆயிரம் கடனாகப் பெற்று வட்டி செலுத்தி வந்தாராம்.
போதிய வருவாய் இல்லாத நிலையில், கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் அவதியுற்று வந்த மாலா கடந்த அக்டோபா் 29-ஆம் தேதி வீட்டில் பூச்சி மருந்தைக் குடித்தும், தூக்கிட்டும் தற்கொலைக்கு முயன்றாராம்.
இதையடுத்து, திருக்கோவிலூா் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட மாலா, அங்கு திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.