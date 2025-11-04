நவ.26-இல் கருப்புபட்டையுடன் தா்னா: ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி முடிவு
வேளாண் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத மத்திய அரசைக் கண்டித்து, வரும் 26-ஆம் தேதி கருப்புப்பட்டையுடன் தா்ணா போராட்டம் நடத்தப்போவதாக ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி முடிவு செய்துள்ளது.
ஐக்கிய விவசாயிகள்,முன்னணியின் மாநிலச் செயற்குழு மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணப்பாளா்கள் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் செவ்வாய்க் கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். முன்னணியின் மாநிலச்செயற்குழு உறுப்பினா்களான தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலா் பி.எஸ்.
மாசிலாமணி, தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் சாமி நடராஜன், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் பாஸ்கா் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் முன்னிலை வகித்து பேசினா். தொடா்ந்து நிா்வாகிகள், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று விவாதித்தனா்.
கோரிக்கை:
தில்லியில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டில் விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தை
முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக மத்திய அரசு கையொப்பமிட்டு கொடுத்திருந்த ஒப்பந்த ஷரத்துக்களான அனைத்து வேளாண் விளைபொருள்களுக்கும்
குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிா்ணயம் செய்யப்பட்டு, அதற்கு சட்டப்பூா்வ அங்கீகாரம் கொடுப்பது, விவசாயிகளின் அனைத்துக் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்வது, மின்சார சட்டத் திருத்த மசோதா 2021-ஐ ரத்து செய்வது போன்ற எந்த கோரிக்கையையும் நிறைவேற்ற முயற்சிக்காததை கண்டித்தும், மாநில அளவில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
அதன்படி தில்லி விவசாயிகள்போராட்ட தினமான நவம்பா் 26-ஆம் தேதியை நினைவுக்கூரும் வகையில், தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அல்லது வாய்ப்புள்ள இடங்களில் பெருமளவுக்கு மக்களைத் திரட்டி, கருப்புப்பட்டையுடன் அரைநாள் தா்னாவில் ஈடுபடுவது, அதில் விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள், அமைப்புசாராத் தொழிலாளா்கள் என அனைவரையும் அணி திரட்டுவது, இதற்கு முன்பு ஒரு வாரக் காலத்துக்கு பிரசார இயக்கத்தை நடத்துவது என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்த கூட்டத்தில் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணியின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆா்.கலியமூா்த்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள்சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சகாபுதீன், ஒருங்கிணைப்புக் குழுவைச் சோ்ந்த மணிகண்டன், பாலசுப்ரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.