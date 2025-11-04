பாமக எம்எல்ஏ மீது தாக்குதல்: ராமதாஸ் கண்டனம்
பாமகவைச் சோ்ந்த சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ இரா.அருள் மற்றும் கட்சியினா் மீதான தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: பாமக மாநில இணை பொதுச் செயலரும், சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான இரா.அருள் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் செவ்வாய்க்கிழமை பெத்தநாயக்கன்பாளையம் ஒன்றியச் செயலா் சத்தியராஜின் தந்தை இறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பும் வழியில் ஆத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெயப்பிரகாஷ் தலைமையில் அன்புமணி ஆதரவு கும்பல் கத்தி, இரும்பு குழாய்கள், கட்டைகள் போன்ற ஆயுதங்களால் அவா்களை தாக்கியுள்ளனா்.
சேலம் எம்எல்ஏ அருளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இத்தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. கருத்தை, கருத்தால் எதிா்கொள்ளாமல், ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக நடந்த இந்த தாக்குதல் நிகழ்வு கடுமையான கண்டனத்துக்குரியது.
கடந்த சில நாள்களாகவே சேலம், அரியலூா், தருமபுரி, தஞ்சை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அன்புமணி பலரை தூண்டிவிட்டு என்னையும் (ராமதாஸ்), என்னுடன் இருக்கும் முக்கிய பொறுப்பாளா்களையும் அவமானப்படுத்தும் வகையில், சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பி வன்முறையை தூண்டிவிட்டு மோதல் போக்கை உருவாக்கி வருகிறாா்.
அமைதிப் பூங்காவாக உள்ள தமிழகத்தில் பல இடங்களில் பாமகவினா் மீதான தாக்குதலுக்கும், கலவரத்துக்கும் அன்புமணியின் நடைப்பயணம்தான் காரணம்.
எனவே, அன்புமணியின் நடைப்பயணத்துக்கு இனியும் காவல் துறை அனுமதி வழங்கினால் தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்குப் பிரச்னை ஏற்படும்.
என் பக்கம் உள்ளவா்களை இழுக்க முடியாமல்போனதன் விரக்தியின் வெளிப்பாடாக அன்புமணி கட்சி நிா்வாகிகள் மீது ரௌடிகளை வைத்து தாக்குதல்களை கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளாா்.
பாமக எம்எல்ஏ அருள் மீதான இந்த தாக்குதலை நடத்தியவா்கள் மீது தமிழக காவல் துறை சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும். எம்எல்ஏ அருளுக்கு காவல் உதவி ஆய்வாளா் தலைமையில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
பொது அமைதிக்கு குந்தகத்தை ஏற்படுத்தும் அன்புமணி கும்பலை தடை செய்து, அனைவரையும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.