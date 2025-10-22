திண்டிவனம் அருகே சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான அரசுப் பேருந்து.
விழுப்புரம்

திண்டிவனம் அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 21 போ் காயம்

திண்டிவனம் அருகே புதன்கிழமை அதிகாலை அரசுப் பேருந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா் உள்பட 21 போ் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே புதன்கிழமை அதிகாலை அரசுப் பேருந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா் உள்பட 21 போ் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து- சென்னைக்கு அரசுப் பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. இந்தப் பேருந்தில் 53 பயணிகள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அறந்தாங்கியைச் சோ்ந்த ராஜபாண்டி(53) ஓட்டுநராகவும், மணிவண்ணன்(45) நடத்துநராகவும் பணியில் இருந்தனா்.

இந்நிலையில், புதன்கிழமை அதிகாலை, திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், திண்டிவனம் அடுத்த ஜக்காம்பேட்டை அருகே சென்றபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் பேருந்தில் பயணித்தவா்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி பயணிகள் காயமடைந்தனா்.

தகவலறிந்த மயிலம் போலீஸாா் மற்றும் நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று விபத்தில் காயமடைந்த அனைவரையும் மீட்டு 108 அவசர ஊா்திகள் மூலம் திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இந்த விபத்தில், தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை வட்டம், அதிராம்பட்டினம், கரையூா் தெருவைச் சோ்ந்த பழனிவேல் மகன் யோகமணி (22) , அதிராம் பட்டினம் பகுதியைச் சோ்ந்த அறிவுக்கரசு (36), இவரது மனைவி ரோஜா(30) மற்றும் பயணிகள் முத்துமலா்(50), ரஞ்சித்(27), சென்னை குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த சிங்காரவேலு(44) மற்றும் ஓட்டுநா் ராஜபாண்டி, நடத்துநா் மணிவண்ணன் உள்பட 21 போ் காயமடைந்தனா்.

காயமடைந்த யோகமணி விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளாா். இந்த விபத்து குறித்து மயிலம் போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

போக்குவரத்துப் பாதிப்பு: இந்த விபத்தால் திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாகப் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீஸாா் துரிதமாக செயல்பட்டு போக்குவரத்தை ஒழுங்குப் படுத்தினா். மேலும் சாலையில் கவிழ்ந்து கிடந்த அரசுப் பேருந்தை கனரக வாகனங்களின் உதவியுடன் அப்புறப்படுத்தினா்.

