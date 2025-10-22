மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயிலில் அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம்
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயிலில் ஐப்பசி மாத அமாவாசையையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்ற ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
விழாவையொட்டி, அதிகாலை மூலவா் அங்காளம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து தங்கக் கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
பின்னா், உற்சவா் அங்காளம்மனுக்கு பலவித மலா்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, இரவு 11.10 மணிக்கு மேளதாளம் முழங்க வடக்கு வாசல் வழியாக சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினாா்.
அப்போது, கோயில் பூசாரிகள் பம்பை உடுக்கையுடன் ஊஞ்சலை அசைத்தவாறு தாலாட்டு பாடலை பாடினா். கொட்டும் மழையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள்
அங்காளம்மா கரகோஷத்துடன், கைகளில் வைத்திருந்த எலுமிச்சை பழம், தேங்காய் ஆகியவற்றில் கற்பூரம் ஏற்றி அம்மனை வழிபட்டனா்.
இரவு 12.10 மணிக்கு ஊஞ்சல் உற்சவம் முடிந்து அம்மனுக்கு தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதையடுத்து உற்சவா் அங்காளம்மன் கோயில் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினாா்.
ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி. உமா, இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் சிவலிங்கம் மற்றும் விழுப்புரம், கடலூா், சேலம், வேலூா், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும், புதுவை, கா்நாடகம், ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள்
கலந்து கொண்டு கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாது சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
முன்னதாக சட்டம் -ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி. டேவிட்சன் ஆசீா் வாதம், கோயிலில் பக்தா்களுக்கு காவல்துறை சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கை பணிகளை நேரில் பாா்வையிட்டாா்.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையா் (பொ) சக்திவேல், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் மற்றும் அறங்காவலா்கள், மேலாளா் சதீஷ், கணக்காளா் மணி உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.
500-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக விழுப்புரம் கோட்டம் சாா்பில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.