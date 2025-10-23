ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின்மாற்றி
விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் வட்டம் , சென்னகுனம் கிராமத்தில் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின் மாற்றியை அகற்றி பாதுகாப்பான மாற்று இடத்தில் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.
சென்னகுணம் கிராமத்தில் பம்பை ஆற்றின் அருகே விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தால் மின் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அந்தப் பகுதிகளில் 25-க்கும் மேற்பட்ட பம்பு செட்டுகளுக்கு மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட பென்ஜால் புயல் மழை, வெள்ளத்தால் சென்னகுனம் பெரிய ஏரியில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, மண் அரிப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது மின் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்திலும் பெரிய சிறிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு , மின் கம்பங்கள் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்தன. விவசாயிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் மின்கம்பிகளும் தாழ்வாக தொங்குகின்றன.
இந்நிலையில் அந்தப்பகுதியில் மின்மாற்றி எந்த நேரத்திலும் சாய்ந்து விழக்கூடிய அபாய நிலையில் உள்ளது. இதனால் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின்மாற்றியை பாதுகாப்பான இடத்தில் அமைக்கவேண்டும் என்று அப்பகுதி விவசாயிகள், கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.
இதுகுறித்தி சென்னகுனம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி ஜி. பாலராமன் தெரிவித்ததாவது: தற்போது கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் சென்னகுனம் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் உள்ள மின்மாற்றியை வேறு இடத்தில் அமைக்க வேண்டும்.
இது தொடா்பாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறை தீா் கூட்டத்திலும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கும் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டும் கடந்த ஒரு ஆண்டாக நடவடிக்கையில்லை. இந்த மின்மாற்றி சாய்ந்து விழுவதற்குள் வேறு இடத்தில் மாற்றி அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றாா்.