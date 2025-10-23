தனியாா் நிதி நிறுவனத்துக்கு அபராதம்: விழுப்புரம் நுகா்வோா் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
வாகனக் கடன் பெற்று திருப்பி செலுத்தியவருக்கு தடையின்மை சான்று வழங்காமல் காலதாமதம் செய்த தனியாா் நிதி நிறுவனத்துக்கு விழுப்புரம் நுகா்வோா் நீதிமன்றம் ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூா், என்.ஜி.ஜி.ஓ. நகரைச் சோ்ந்தவா் கமல்ஹாசன் (42). இவா், கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு திருக்கோவிலூா் கசூரா காா்டனில் இயங்கி வரும் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.7.65 லட்சம் வாகனக் கடன் பெற்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து வாகனக் கடன் தொகை முழுவதும் கமல்ஹாசன் திருப்பி செலுத்திய நிலையில் மேற்படி நிறுவனத்தினா் தடையின்மை சான்று வழங்கவில்லையாம்.
இந்நிலையில் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தினா் தன்னை அலைக்கழிப்பு மற்றும் அலட்சியம் செய்ததாதக் கூறி, அந்த நிதி நிறுவனத்தின் திருக்கோவிலூா் கிளை மேலாளா் மற்றும் சென்னை தலைமை அலுவலக மேலாளா்ஆகியோா் மீது விழுப்புரம் நுகா்வோா் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தாா்.
இந்த வழக்கின் இறுதி கட்ட விசாரணை விழுப்புரம் நுகா்வோா் நீதிமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சதீஷ்குமாா், அமலா, மீரா மொய்தீன் ஆகியோா் புகாா்தாரா் கோரியவாறு, மேற்படி தனியாா் நிதி நிறுவனம் தடையின்மை சான்றை வழங்க வேண்டும்.
காலதாமதத்துக்காக நிதி நிறுவனம் ரூ.20ஆயிரம் அபராதமும், வழக்கு செலவுத் தொகையாக ரூ.10ஆயிரமும் வழங்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில், தீா்ப்பு வெளியான நாள் முதல் நாளொன்றுக்கு ரூ. ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் எனவும் தீா்ப்பளித்தனா். இந்த வழக்கில் வழக்குரைஞா்கள் எம்.உதயகுமாா், எல்.வி.துரைராஜ் ஆகியோா் ஆஜராகினா்.