ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளைப் பதுக்கியவா் கைது
விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகே ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளைப் பதுக்கி வைத்திருந்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகிலுள்ள பஞ்சமாதேவி கிராமத்தில் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக, குடிமைப்பொருள் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு காவல் துறையினருக்கு புதன்கிழமை ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில் போலீஸாா் பஞ்சமாதேவி சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். தொடா்ந்து நடத்தப்பட்ட பஞ்சமாதேவி மாரியம்மன் கோயில் பின்புறப் பகுதியில் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது போலீஸாருக்கு தெரிய வந்தது.
இதைத் தொடா்ந்து அவற்றை பதுக்கி வைத்திருந்த நபரைப் பிடித்து விசாரித்த போது, அவா் கடலூா் மாவட்டம், மாளிகைமேடு அருகிலுள்ள சூரக்குப்பத்தைச் சோ்ந்த நந்தகோபால் (73) என்பது தெரிய வந்தது. இவா் புதுச்சேரி மாநிலத்திலுள்ள சாலையோர உணவகங்களுக்கு இட்லி மாவுக்காக விற்பனை செய்வதற்காக அரசமங்கலம், பூவரசன்குப்பம், வில்லியனூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குறைந்த விலைக்கு ரேஷன் அரிசியை வாங்கி பதுக்கி வைத்திருந்ததும் போலீஸாா் கண்டறிந்தனா்.
இதையடுத்து நந்தகோபாலை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து ஒரு டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.