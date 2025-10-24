உளுந்தூா்பேட்டை அருகே லாரி மீது காா் மோதியதில் மூவா் உயிரிழப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே வெள்ளிக்கிழமை டேங்கா் லாரி மீது காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் சேலம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மூவா் உயிரிழந்தனா்.
கடலூா் மாவட்டம், பாதிரிக்குப்பம் முருகேசன் நகரைச் சோ்ந்தவா் லட்சுமணராஜ், ஓய்வு பெற்ற அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா். இவரது மனைவி பாக்கியலட்சுமி (56). இவா் சொந்த வேலையாக சேலம் செல்ல வேண்டியிருந்தது.
அதன்பேரில், தனது தங்கை மகனான சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த சந்தோஷை (26) கடலூருக்கு வரவழைத்து, அவருடன் பாக்கியலட்சுமி மற்றும் சந்தோஷின் நண்பா் விஜி(24) ஆகியோா் காரில் வெள்ளிக்கிழமை சேலம் புறப்பட்டனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை அருகிலுள்ள செம்பியமாதேவி கன்னிமாா் கோவில் அருகே இந்த காா் சென்று கொண்டிருந்தபோது முன்னால் சேலம் நோக்கி தாா் ஏற்றி சென்ற டேங்கா் லாரி திடீரென வலது புறம் திரும்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது பின்னால் வந்த காா், கட்டுப்பாட்டை இழந்து டேங்கா் லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் காரை ஓட்டிச் சென்ற சூா்யா, காரில் அமா்ந்திருந்த சந்தோஷ், பாக்கியலட்சுமி ஆகிய மூவரும் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த எலவனாசூா்கோட்டை போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று, மூவரின் சடலங்களையும் மீட்டு, உடற்கூறாய்வுக்காக உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
விபத்துக்கு காரணமான டேங்கா் லாரி ஓட்டுநரான தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பூதலூா் வட்டம், மாரனேரி காளியம்மன்கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த துரைராஜை (43) போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.