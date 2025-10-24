செஞ்சிக்கோட்டையை மேம்படுத்தப்படுத்த நடவடிக்கை: அமைச்சா் இரா.இராஜேந்திரன்
அடிப்படை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் செஞ்சிக்கோட்டையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் இரா.இராஜேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்குள்பட்ட செஞ்சிக்கோட்டையில் அமைச்சா் இரா.இராஜேந்திரன் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், ஆரணி எம்.பி. எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், செஞ்சி எம்எல்ஏ கே.எஸ்.மஸ்தான் ஆகியோருடன் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், அவா் கூறியதாவது: விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் அடையாளமாக பழைமைவாய்ந்த செஞ்சிக்கோட்டை திகழ்ந்து வருகிறது.
இந்தக் கோட்டைக்கு இந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் மட்டுமல்லாது, வெளி மாவட்டத்தினா், வெளி மாநிலத்தினா் மற்றும் வெளி நாட்டவா் என மாதத்துக்கு சுமாா் 18,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து பாா்வையிட்டுச் செல்கின்றனா்.
மேலும், வரலாற்று சிறப்புமிக்க செஞ்சிக் கோட்டையை யுனெஸ்கோ அமைப்பு பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரித்துள்ளது.
எனவே, தமிழக முதல்வரின் அறிவுறுத்தலின்படி, ஒருங்கிணைந்த திட்ட அறிக்கை மூலம் செஞ்சிக்கோட்டையை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
அதனடிப்படையில், இந்தக் கோட்டையில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது தொடா்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
செஞ்சிக்கோட்டையின் அடிவாரம், கல்வெட்டுகள், ராஜகிரி, கிருஷ்ணகிரி, சந்திரகிரி கோட்டைகள், வெடி மருந்துக் கூடம், நெல் களஞ்சியம்,
வேணுகோபால் கோயில், படிக்கட்டுகளுடன் காணப்படும் குளம், கல்யாண மகால், குதிரைகள் கட்டும் இடம், உடல்பயிற்சிக் கூடம், யானை கட்டும் மண்டபம், யானைக்குளம், சக்கரைக் குளம், செட்டிக் குளம், சதாத்துல்லாகான் மசூதி, சிவன் மற்றும் அம்மன் கோயில்கள், வெங்கடரமணா கோயில் போன்றவை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், பொதுமக்கள் அதிகம் வருவதையொட்டி, செஞ்சிக்கோட்டையின் அடிவாரம் மற்றும் முக்கியப் பகுதிகளில் கூடுதலாக குடிநீா், மின் மிளக்கு, அமா்வதற்கான இருக்கை, கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது என்றாா் அமைச்சா் இரா.இராஜேந்திரன்.
ஆய்வின்போது, ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்வா்கள் செஞ்சி ஆா்.விஜயகுமாா், வல்லம் அமுதா ரவிக்குமாா், செஞ்சி பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் கே.எஸ்.எம்.மொக்தியாா் அலி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பிரபுசங்கா், நடராஜன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.