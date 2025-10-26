விழுப்புரம்

மான் வேட்டை: இளைஞா் மீது வனத் துறையினா் வழக்குப் பதிவு

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், நயினாா்பாளையம் வனப்பகுதியில் மான் வேட்டையில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, இளைஞா் மீது வனத் துறையினா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

சின்னசேலம், நயினாா்பாளையம் ஆகிய ஊா்களுக்கு இடைப்பட்ட வனப்பகுதியில் சிலா் மான் வேட்டையில் ஈடுபடுவதாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வனத் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, வனத் துறையினா் சனிக்கிழமை அங்கு சென்று நயினாா்பாளையம் வனப்பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அங்கு நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் பைக்கில் வந்த இரு இளைஞா்களை விரட்டிப் பிடிக்க முயன்றபோது, ஒருவா் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் தப்பியோடிவிட்டாராம். மற்றொரு இளைஞா் சாலையில் கிடந்த கல்லில் மோதி பைக்கிலிருந்து விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாராம்.

இதையடுத்து, வனத் துறையினா் அந்த இளைஞரை மீட்டு, சின்னசேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். தொடா்ந்து, வனத் துறையினா் நடத்திய விசாரணையில், பைக்கிலிருந்து விழுந்தவா் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரத்தை அடுத்துள்ள அரசராம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த சௌந்தர்ராஜன் (24) எனத் தெரியவந்தது. தொடா்ந்து, வனத் துறையினா் சௌந்தர்ராஜன் மீது வன உயிரின பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

காயமடைந்த சௌந்தர்ராஜன், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை மருத்துவா்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு தீவிர சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டாா்.

உறவினா்கள் குற்றச்சாட்டு:

கரும்பு வெட்டும் தொழிலாளியான சௌந்தர்ராஜன் சனிக்கிழமை சின்னசேலத்தில் உள்ள நண்பரை பாா்க்கச் சென்றதாகவும், அப்போது நயினாா்பாளையம் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வனவா்கள் மான் வேட்டையாட வந்ததாகக் கூறி, அவரை பிடித்து தாக்கியதால்தான், அவருக்கு உடலில் பலத்த காயமும், பாா்வை இழப்பும் ஏற்பட்டது என சௌந்தர்ராஜனின் உறவினா்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனா்.

