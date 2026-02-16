விழுப்புரம்
மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 696 கோரிக்கை மனுக்கள்
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 696 கோரிக்கை மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ் தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில் பல்வேறு உதவித் தொகைகள், வீட்டுமனைப் பட்டா, கடனுதவி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக பொதுமக்கள் அளித்த 696 கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், அதை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் வழங்கி, விசாரணையில் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
இதில் உதவி ஆட்சியா்(பயிற்சி) இரா.வெங்கடேசுவரன், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத் தனித்துணை ஆட்சியா் ஜெ.முகுந்தன், மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் வளா்மதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.