2012-க்கு முன்னா் பணியில் சோ்ந்த ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித்தோ்விலிருந்து விலக்களிக்க கோரிக்கை

2012-க்கு முன்னா் பணியில் சோ்ந்த ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித்தோ்விலிருந்து விலக்களிக்க கோரிக்கை
விழுப்புரம்: தமிழகத்தில் 2012-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் பணியில் சோ்ந்து பணியாற்றி வரும் ஆசிரியரளுக்கு தகுதித் தோ்விலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழகப் பட்டதாரி ஆசிரியா் கூட்டணி வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து இந்த கூட்டணியின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் ச.செல்லையா திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பது:
நடப்பு தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் 2012, பிப்ரவரி 16-ஆம் தேதிக்கு முன்னா் பணியில் சோ்ந்து பணியாற்றி வரும் ஆசிரியா்களுக்கு தேசியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு விதிகளின்படி(2001) அவா்கள் பணியில் தொடரவும், பதவி உயா்வுக்கும் ஆசிரியா் தகுதித் தோ்விலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும். இதற்கு வழிவகை செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு குழந்தைகள் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2011, விதிகள் பிரிவு 16-இல் உரிய சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வந்து, பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும்
ஆசிரியா்களுக்கு பணிப் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியா்கள் தங்கள் பணியில் தொடா்வதற்கு, தகுதித் தோ்விலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்றுக் கூறி, இதற்கென நாடாளுமன்றத்தில் உரிய சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரதமா் மோடிக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதத்தை ஏற்கெனவே அனுப்பியுள்ளாா். ஆனால், நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுதாக்கல்செய்யப்பட்டிருப்பதால், இந்த விவகாரத்தில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு ஆசிரியா் தோ்வு வாரியத்தால் 2026, ஜூலை 4,5 தேதிகளில் தகுதித்தோ்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆசிரியா்கள்நலன்கருதி, 2012ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னா் பணியில் சோ்ந்த ஆசிரியா்களுக்குத் தகுதித் தோ்விலிருந்து விலக்கு அளிக்க முதல்வரும், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரும் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.