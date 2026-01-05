விழுப்புரம்
வீட்டில் பவுன் நகைகள் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை
திண்டிவனத்தில் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒன்பதரை பவுன் நகைகள் திருட்டுப் போனது குறித்துப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
திண்டிவனம் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை, குமரன் தெருவைச் சோ்ந்தவா் குமரன் (42). ரைஸ் மில் நடத்தி வருகிறாா். இவா் தனது வீட்டில் உள்ள பீரோவில் வைத்திருந்த 3 பவுன் தாலிச் சங்கிலி, 2 பவுன் நெக்லஸ், கால் பவுன் மோதிரம், அரை பவுன் மாட்டல், அரை பவுன் சங்கலி உள்ளிட்ட ஒன்பதரை பவுன் நகைகள் திருட்டுப் போயிருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், திண்டிவனம் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.