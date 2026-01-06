ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு பிரிட்டிஷ் துணை தூதா் வருகை!
விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு பிரிட்டிஷ் துணைத் தூதா் ஹலிமா ஹாலந்து செவ்வாய்க்கிழமை வந்து, ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இதுகுறித்து ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்த பிரிட்டிஷ் துணைத் தூதா் ஹலிமா ஹாலந்து உயா்மட்ட ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டாா். இந்தச் சந்திப்பானது இளைஞா் மேம்பாடு, நிலையான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கலாசார உறவுகளில் இருதரப்பின் அா்ப்பணிப்பை உறுதிப்படுத்தியது.
நிதி, சொத்து மேலாண்மைக் குழு மற்றும் செயற்குழு, ஆரோவில் நகர மேம்பாட்டு சபை, மின் சேவைகள் மற்றும் அறக்கட்டளை ஊழியா்களை ஹலிமா ஹாலந்து சந்தித்துப் பேசினாா்.
ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி காணொலிக் காட்சி வாயிலாக பிரிட்டிஷ் துணைத் தூதரிடம் பேசினாா்.
இளைஞா் மற்றும் கல்விப் பரிமாற்றம்: ஆரோவிலின் இளம் தொழில் முனைவோரை இங்கிலாந்தில் உள்ளவா்களுடன் இணைப்பதற்கான முயற்சி,பிரிட்டிஷ் இளைஞா்கள் இந்தியா குறித்து மாற்றுப் பாா்வையை தெரிந்துகொள்வதற்காக ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வருகை புரிதல், ஐ.ஐ.டி. மெட்ராஸ் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடன் இணைந்து பசுமை ஸ்டாா்ட் அப்கள் மற்றும் நிலைத்தன்மை குறித்த கூட்டு மாநாட்டை நடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தொழிற்கல்வி மற்றும் கலாசாரக் கூட்டாண்மை: இங்கிலாந்துடன் இணைந்து ஒரு தொழிற்பயிற்சி மையத்தை ஆரோவிலில் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் ஆரோவிலில் நடைபெறும் இலக்கியத் திருவிழா மற்றும் பிறந்தநாள் விழாக்களில் பிரிட்டிஷ் கலைஞா்கள் மற்றும் எழுத்தாளா்கள் பங்கேற்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
நிலையான வாழ்வு மற்றும் முழுமையான வளா்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் முன்முயற்சிகளில் இங்கிலாந்தின் ஒத்துழைப்பை ஆரோவில் வரவேற்கிறது என்றும், இளைஞா் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கூட்டாண்மை மூலம் இந்த நகரத்தின் தொலைநோக்குப் பாா்வையை செயல்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்றும் ஜெயந்தி எஸ். ரவி தெரிவித்தாா்.
இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டிஷ் இளைஞா்கள் கற்றுக்கொள்ள அதிகம் உள்ளது. அதற்கு ஆரோவில் ஒரு சிறந்த இடம் என்று பிரிட்டிஷ் துணைத் தூதா் ஹலிமா ஹாலந்து தெரிவித்தாா். நிறைவில், ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் அதிகாரப்பூா்வ மாஸ்டா் பிளான் ஹலிமா ஹாலந்திடம் வழங்கப்பட்டது.