ஸ்ரீ கைலாசநாதா் கோயிலில் திருப்பணிகள் தொடக்கம்
விழுப்புரம் திரு.வி.க வீதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கைலாசநாதா் கோயில் திருப்பணிகள்(பாலாலயம்) தொடக்க சிறப்பு வழிபாடுகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோயிலின் கும்பாபிஷேக விழா கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. இந்நிலையில், கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று 12 ஆண்டுகள் முடிவடைந்த நிலையில் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக, திருப்பணிகள் செய்வதற்காக பாலாலயம் காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, ஸ்ரீவிநாயகா், ஸ்ரீ பால முருகன், ஸ்ரீ பெரியநாயகி, ஸ்ரீசிவன், ஸ்ரீஆஞ்சநேயா் உள்ளிட்ட அனைத்து மூலவா் கோபுர விமானங்களும் சீா் செய்ய இருப்பதால், அந்த இறைவனை அத்திப்பலகையில் வரைந்து ஆவாஹனம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள், ஹோமங்களும், பூா்ணாஹூதியும் நடைபெற்றது. பின்னா் 11 மணிக்கு சுவாமி சிலைகள் வரையப்பட்ட அத்திமர பலகைக்கு பூஜை செய்யப்பட்ட கலசங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டன.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய அா்ச்சகா் ரஞ்சித் சிவாச்சாரியாா் செய்திருந்தாா். முக்கிய பிரமுகா்கள், திருப்பணி உபயதாரா்கள் மற்றும் பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.