இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

யாதும் அறியான் படத்தை ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
டிரெண்டிங் படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
ஓஹோ எந்தன் பேபி படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் காணலாம்.
பறந்து போ திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் கானக் கிடைக்கிறது.
மாமன் திரைப்படத்தை ஜீ5 ஓடிடியில் காணலாம்.
3 பிஎச்கே திரைப்படம் சிம்பிளி சௌத், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளங்களில் காணலாம்.
