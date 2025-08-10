உன் பார்வையில்... ஜீவிதா!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நடிகை ஜீவிதா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள படங்கள்...
சிங்கப் பெண்ணே தொடரின் மூலம் சின்ன திரைக்கு் அறிமுகமானவர்
ரஞ்சனி தொடரில் நாயகியாக நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்.
ஐடி வேலையைத் துறந்து நடிப்புத் துறைக்கு வந்தவர்.
இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படங்களைப் பார்த்து வந்த, நடிப்புக்கான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டவர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.