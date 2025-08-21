இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மாரீசன் படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

 எஃப் 1 திரைப்படத்தை அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

பேரன்பும் பெருங்கோபமும் படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

கோதப்பள்ளிலோ ஒகப்புடு திரைப்படத்தை ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில் காணலாம்.

மிஷன் இம்பாசிபிள் ஃபைனல் ரெக்கனிங் படத்தை, அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

தலைவன் தலைவி படத்தை அமேசான் ப்ரைமில் பார்க்கலாம்.

ஹரி ஹர வீர மல்லு திரைப்படத்தை அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முகப்பு பக்கத்துக்கு