மகுடம் சூடா ராணி... மதுமிதா!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் சின்ன திரை நடிகை

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழி தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வருகிறார்

2019-ல் ஜீ தமிழின் பிரியாத வரம் வேண்டும் தொடரில் சின்ன திரைக்கு அறிமுகமானார்.

சன் தொலைக்காட்சியின் எதிர்நீச்சல் தொடரில் நாயகியாக நடித்து கவனம் பெற்றார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியின் அய்யனார் துணை தொடரில் நாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

சிறந்த நடிப்புக்கான சின்ன திரை விருதையும் வென்றுள்ளார்.

