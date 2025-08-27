இனிய தொடக்கம்... காவ்யா அறிவுமணி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தொலைக்காட்சியின் பாரதி கண்ணம்மா தொடரின் மூலம் சின்ன திரைக்கு அறிமுகமானார்.
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரில் முல்லை என்ற பாத்திரத்தில் விஜே சித்ராவுக்கு பதிலாக நடித்தவர்.
மிரள் படத்தின் மூலம் 2022-ல் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
2023-ல் ரிப்பப்பரி, 2025-ல் நிறம் மாறும் உலகில் என அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து அசத்தினார்.
