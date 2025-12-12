திாிபுராந்தீஸ்வரா் கோயிலில் மஹாதேவ அஷ்டமி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திாிபுராந்தீஸ்வரா் கோயில் கோபுரம்
திருநெல்வேலி. பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு திாிபுராந்தீஸ்வரா்- கோமதி அம்பாள் திருக்கோயில்.
மூலவர் திாிபுராந்தீஸ்வரா்
கடன் நிவா்த்தி தலம்.
கார்த்திகை மாத தேய்பிறை அஷ்டமி ஸ்ரீமகாதேவருக்கு உகந்ததாகும்.
அய்யனுக்கு நடைபெறும் பால் அபிஷேகம்.
பஞ்சாமிருத அபிஷேகம்
சிவபெருமான் அடியாருடன் அமா்ந்து அன்னம் அருந்துவார் என்பது நம்பிக்கை.
சிவபெருமானுக்கு சந்தன அபிஷேகம்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.