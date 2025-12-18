கல்யாணப் பொருத்தத்துக்கு சிபில் ஸ்கோர் அவசியமா?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தற்போது மணமகனின் சிபில் ஸ்கோர், திருமணத்தை உறுதி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
ஜாதகம் பார்த்து திருமணம் செய்த காலம் மாறி, சிபில் ஸ்கோர் பார்த்து திருமணம் செய்யும் காலம் வந்துவிட்டது.
அண்மையில் மகாராஷ்டிரத்தில் திருமணத்தை உறுதி செய்யும் தருணத்தில், மணமகனின் சிபில் ஸ்கோரைப் பார்த்த போது, அது மிகவும் மோசமாக இருந்ததைப் பார்த்து மணமகள் வீட்டார் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மணமகன் பல வங்கிகளில் ஏகப்பட்ட கடனை வாங்கியிருப்பதும், அதில் சில கடன்கள் கட்டாமல் நிலுவையில் இருப்பதும், சில தவணைகளை முறையாக கட்டாமல் அபராதம் செலுத்தியிருப்பதன் மூலம் சிபில் ஸ்கோர் குறைந்து இருந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஏற்கனவே மணமகள் குடும்பத்தாரின் பல எதிர்பார்ப்புகளால் இளைஞர்கள் திருமணமாகாமல் இருக்கும் நிலையில், இந்த தலைவலி வேறா என்று கலக்கமடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
எனவே ஒருவர் ஜாதகத்தை மட்டும் கணிக்காமல், சிபில் ஸ்கோர் உள்ளிட்டவையும் திருமணத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுவதால் இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
