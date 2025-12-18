இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உன் பார்வையில் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

தம்மா திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

தம்மா படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, ஆயுஷ்மான் குர்ரானா. | படங்கள்: யூடியூப் / மாட்டாக் ஃபிலிம்ஸ்.

ஹார்டிலே பேட்டரி இணையத் தொடரை ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

ஹார்ட்ல பேட்டரி போஸ்டர்.

பார்மா என்ற இணையத் தொடரை, ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் காணலாம்.

பிரேமன்டே திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

'டோமினிக் அண்ட் தி லேடீஸ் பர்ஸ்’ படத்தை ஜீ5 ஓடிடியில் காணலாம்.

'டோமினிக் அண்ட் த லேடீஸ் பர்ஸ்’ படத்தின் போஸ்டர்.

மிஸஸ் தேஷ்பாண்டே இணையத் தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.

ஆரோமலே படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

காந்தா திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

தீயவர் குலை நடுங்க படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

