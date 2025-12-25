உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வாடிகனில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தின்போது மக்களிடையே போப் 14ஆம் லியோ.
பெத்லஹேமில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
ஜெருசலேமின் லத்தீன் மதகுரு பியர்பட்டிஸ்டா பிஸ்ஸாபல்லா தலைமையில் கிறிஸ்துமஸ் நள்ளிரவு திருப்பலி.
எகிப்தில் களைகட்டிய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
இந்தியாவின் காஷ்மீரில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மரம்.
