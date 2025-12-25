2026-ல் என்ன செய்யலாம்? எதைத் தவிர்க்கலாம்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மேஷம்
தவிர்க்க வேண்டியவை - தேவையற்ற கடன்கள், ஆபத்தான ஊகங்கள், கோபத்தால் தூண்டப்படும் முடிவுகள் மற்றும் மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக செவ்வாய் பலவீனமடையும்போது (செப்.18-நவ.12 வரை). தூக்கம், மன அழுத்தம், இதயம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் தொடர்பான சுகாதார எச்சரிக்கைகளைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். 7 1/2 சனி உங்கள் நேர்மையைக் கடுமையாகச் சோதிக்கும் என்பதால், தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நெறிமுறையற்ற குறுக்குவழிகளைத் தவிர்க்கவும்.
சாதகமான மாதங்கள் - ஜனவரி நடுப்பகுதி முதல் பிப்ரவரி பிற்பகுதி வரை 10 ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் உச்சத்தில் இருப்பதால் தொழில் சாதனைகளுக்குச் சாதகமானது. ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30 வரை வீடு, சொத்து, கல்வி மற்றும் உள் மன அமைதிக்கு சிறந்த நேரம், ஏனெனில் குரு 4 ஆம் வீட்டில் உச்சத்தில் இருக்கிறார். அக்டோபர் 31 க்குப் பிறகு, 5 ஆம் வீட்டில் குரு, மாணவர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் படைப்பு அல்லது அறிவுசார் வேலைகளில் ஈடுபடுபவர்களை ஆதரிக்கிறார்.
ரிஷபம்
தவிர்க்க வேண்டியவை - ரிஷப ராசியினர் ஓய்வெடுக்காமல் அதிகமாக வேலை செய்வது, ஆரோக்கியத்தைப் புறக்கணிப்பது, குடும்பத்தைப் புறக்கணிப்பது மற்றும் விரைவான வெற்றிக்காக நெறிமுறையற்ற குறுக்குவழிகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். செவ்வாய் 12 மற்றும் 1ஆம் வீடுகளில் சஞ்சரிக்கும்போது ஆபத்தான முதலீடுகள் மற்றும் ஆக்ரோஷமான முடிவுகளில் கவனமாக இருங்கள். பொறுமை, ஒழுக்கம் மற்றும் சமநிலை ஆகியவை இந்த வலுவான கிரகப் பெயர்ச்சியிலிருந்து சிறந்த பலன்களைத் தரும்.
சாதகமான மாதங்கள் - ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை 2026 குறிப்பாக தொடர்பு, முயற்சிகள், வணிக வளர்ச்சி மற்றும் தேர்வுகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும். 10 ஆம் வீட்டில் ராகுவும் 11 ஆம் வீட்டில் சனியும் இருப்பதால் இந்த ஆண்டு முழுவதும் தொழில் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும், 2 ஆம் வீட்டில் குரு இருப்பதால் முதல் சில மாதங்களில் கூடுதல் நிதி ஆதரவு கிடைக்கும்.
மிதுனம்
முக்கிய சவால்கள் - அதிக வேலைப் பளுவைக் கையாளுவது, சோர்வைத் தவிர்ப்பது, கடுமையான செவ்வாய்-சனி காலங்களைச் சமாளிப்பது மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து ராகு 8 ஆம் வீட்டின் சஞ்சாரத்திற்குத் தயாராவது ஆகியவை முக்கிய சவால்களாகும். உணர்ச்சி சோர்வு, ஓய்வு இல்லாமை மற்றும் அதிகமாக யோசிப்பது ஆகியவை புறக்கணிக்கப்பட்டால் பிரச்னைகளை உருவாக்கும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை - சற்று முக்கியமான செவ்வாய் காலங்களில் நெறிமுறையற்ற செயல்கள், மூத்தவர்களுடன் தேவையற்ற மோதல்கள், ஆபத்தான முதலீடுகள் மற்றும் லட்சியத்தின் பெயரில் உடல்நலம் அல்லது குடும்பத்தைப் புறக்கணிப்பதைத் தவிர்க்கவும். சமநிலை, ஒழுக்கம் மற்றும் பணிவு ஆகியவை 2026 ஆம் ஆண்டை உண்மையிலேயே பலனளிக்கும் ஆண்டாக மாற்றுவதற்கான திறவுகோல்கள்.
கடகம்
எப்படி இருக்கும் இந்த வருடம்? - 2026 என்பது மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் கலவையான பலன்களையும் கொண்ட ஆண்டாகும். 8வது வீட்டில் அஷ்டம ராகு சஞ்சரித்து, உள் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தலாம், ஆனால் ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை குரு பகவான் கடகத்தில் உச்சம் பெற்றிருக்கும் சக்திவாய்ந்த "ஹம்ச யோகம்" வலுவான பாதுகாப்பு, ஞானம் மற்றும் ஆதரவை அளிக்கிறது. சீரான முயற்சி மற்றும் பரிகாரங்களுடன், இது ஒரு குணப்படுத்தும் மற்றும் திருப்புமுனை ஆண்டாக மாறும். அஷ்டம சனியின் மிகவும் கடினமான பகுதி 2025 இல் முடிந்தது.
தவிர்க்க வேண்டியவை - சூதாட்டம், ரகசியமாக அல்லது நெறிமுறையற்ற நிதி பரிவர்த்தனைகள், தேவையற்ற மோதல்கள் மற்றும் சுகாதார சமிக்ஞைகளை புறக்கணிப்பதை தவிர்க்கவும். வெளிப்படையாகவும், அடிப்படையாகவும், ஆன்மிக ரீதியாகவும் இணைந்திருங்கள் - இது அஷ்டம ராகு ஆண்டை மிகவும் சீராக வழிநடத்தவும், ஹம்ச யோகத்தின் முழு ஆசிர்வாதங்களைப் பெறவும் உதவும்.
சிம்மம்
எப்படி இருக்கும் இந்த வருடம்? - 2026 என்பது நேரடியான "நல்ல" அல்லது "கெட்ட" காலத்தை விட மாற்றம் மற்றும் கற்றல் ஆண்டாகும். அஷ்டம சனி மற்றும் ராகு-கேது அச்சு சோதனைகளைக் கொண்டு வருகிறது, ஆனால் குரு முக்கியமான லாபம், குணப்படுத்துதல் மற்றும் ஆன்மிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. பரிகாரங்கள் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளுடன் இந்த ஆண்டு 2026 முதல் வலுவான வெற்றிக்கு அடித்தளமிடும்.
அஷ்டம சனியா? - அஷ்டம சனி என்பது சனி உங்கள் சந்திர ராசியிலிருந்து 8 வது வீட்டில் சஞ்சரிப்பதைக் குறிக்கிறது. 2026 இல் சிம்ம ராசிக்கு, இது அதிக பொறுப்பு, மெதுவான முடிவுகள் மற்றும் ஆழமான உள் வேலைகளைக் குறிக்கிறது. இது ஒழுக்கம், பொறுமை மற்றும் உடல்நலம் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம்.
கவனம் செலுத்தவேண்டியவை - ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்துதல், நிதிகளை எளிதாக்குதல், உறவுகளில் நேர்மையைப் பேணுதல் மற்றும் உங்கள் ஆன்மிக பயிற்சியை ஆழப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கன்னி
எப்படி இருக்கும் இந்த ஆண்டு: தொழில், லாபம் மற்றும் கடன் அடைப்பு ஆகியவற்றில் மிகவும் வலுவாக உள்ளது. 7-ம் வீட்டில் கண்டக சனி இருப்பதால் உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் மட்டுமே பெரிய சோதனை வருகிறது. ஜூன் 2 முதல் அக்.30, 2026 வரை முக்கியமான நிதி, தொழில் மற்றும் வணிக முடிவுகளுக்கு ஏற்றது.
குறிப்பாக 6 ஆம் இடத்தில் ராகு சஞ்சரிப்பது கடன்களை அடைக்கவும், கடன்களைப் புத்திசாலித்தனமாகக் கையாளவும் உங்களுக்கு உதவுகிறது. அதே நேரத்தில் 11 ஆம் இடத்தில் உச்சத்தில் இருக்கும் குரு சஞ்சரிப்பது லாபத்தைத் தருகிறது. நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாகத் திட்டமிட்டால், இது கடன் தீர்க்கும், செல்வத்தை அதிகரிக்கும் சக்திவாய்ந்த ஆண்டாகும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை - காதல் மற்றும் திருமணத்திற்குப் பொறுமை தேவை. 7 ஆம் இடத்தில் இருக்கும் சனி தாமதங்கள், தூரம் அல்லது அதிக பொறுப்புகளைக் கொண்டு வரக்கூடும். நேர்மையான தொடர்பு, ஆலோசனை மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை நேர்மையான உறவுகளைப் பாதுகாக்கும்.
