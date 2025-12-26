2026-ல் செய்ய வேண்டியதும், தவிர்க்க வேண்டியதும்! (துலாம்- மீனம்)

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
துலாம்
தவிர்க்க வேண்டியவை - வணிக நிதிகளுடன் ஊகங்களில் ஈடுபட உங்களைத் தூண்டக்கூடும்- இதை முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கவும். விரைவான வளர்ச்சி அமைப்புகள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். செயல்முறைகளை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
சாதகமான மாதங்கள் -அக்டோபர் 31 முதல், 11-ல் சஞ்சரிக்கும் குரு சிறந்த லாபங்கள், ஆர்டர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை ஆதரிக்கிறார்.
செய்யக்கூடாதவை - முக்கிய தொழில் நகர்வுகள், பதவி உயர்வுகள் மற்றும் நீண்டகால திட்டமிடலுக்கு ஜூன்–அக்டோபர் மாதங்களைப் பயன்படுத்துங்கள். கடன்களை அடைத்தல், நிதிகளை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் வலுவான தினசரி வழக்கங்களை உருவாக்குதல். சூதாட்டத்தில் ஈடுபடாதீர்கள். ஊக முயற்சிகள் அல்லது "விரைவு பண" திட்டங்களால் ஈர்க்கப்படாதீர்கள்.
விருச்சிகம்
சாதகமான மாதங்கள் - ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30 வரை 9 ஆம் வீட்டில் உச்சம் பெற்ற குரு ஒரு வலுவான சேமிப்பு அருளாகச் செயல்பட்டு படிப்படியாக, ஆண்டை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றுகிறார்.
ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30 வரை சிறந்த கட்டம், குரு 9 ஆம் தேதி அதிர்ஷ்ட வீட்டில் உச்சம் பெற்றிருக்கும் போது. இதைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி குரு உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் 10 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழையும்போது மற்றும் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி ராகு உங்கள் தைரியம் மற்றும் வெற்றியின் 3 ஆம் வீட்டிற்குள் நகரும் போது நேர்மறையான மாற்றம் ஏற்படும்.
தவிர்க்க வேண்டியவை - பஞ்சம சனி காரணமாக மாணவர்கள் தாமதங்களையும் கூடுதல் அழுத்தத்தையும் சந்திக்க நேரிடும், ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் உயர் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் முக்கியமான தேர்வுகளுக்கு 9 ஆம் வீட்டில் குரு இருப்பதால் பயனடையலாம்.
திடீர் செலவுகள் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதால் ஜூன் மாதத்திற்கு முன்பு நிதியைக் கவனமாகக் கையாள வேண்டும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, வருமானமும் ஆதரவும் மேம்படும்.
தனுசு
சாதகமான மாதங்கள் - செப். 18 முதல் நவ. 12 வரை செவ்வாய் 8வது வீட்டில் பலவீனமாக உள்ளது. இதனால் விபத்துக்கள், வெட்டுக்கள், தீக்காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு, அவசரம் மற்றும் ஆபத்தான உடல் செயல்பாடுகளைத் தவிர்க்கவும்.
ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30 வரை 8 வது வீட்டில் உச்சத்தில் இருக்கும் குரு வலுவான பாதுகாவலராகச் செயல்படுகிறார். உடல்நலம் பற்றி பயம் ஏற்பட்டாலும், சரியான நோயறிதலையும் பயனுள்ள சிகிச்சையையும் பெற வாய்ப்புள்ளது.
செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை - வழக்கமான ஆன்மிக பயிற்சி, பிரார்த்தனை மற்றும் ஒழுக்கமான வழக்கத்தின் மூலம் உங்கள் மன அமைதியைப் பாதுகாக்கவும். நேர்மையான, தைரியமான, ஆக்கப்பூர்வமான சுய முயற்சிக்கு 3 ஆம் வீட்டில் ராகுவைப் பயன்படுத்துங்கள்.
குறிப்பாக குடும்ப விஷயங்களில், கோபம் அல்லது விரக்தியில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். செவ்வாய் பலவீன காலத்தில் நிதி அல்லது உடல் ரீதியான ஆபத்துக்களை எடுக்க வேண்டாம்.
மகரம்
இந்த ஆண்டின் சிறந்த பகுதி எது? ஜூன் 2 முதல் அக். 30 வரை, குரு உங்கள் 7 ஆம் வீட்டில் உச்சம் பெற்று, திருமணம், கூட்டாண்மை, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பொது நற்பெயருக்கு ஆசிகளை வழங்குவார்.
செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை - தைரியமான, ஒழுக்கமான செயல்களை மேற்கொள்வதன் மூலமும், திறன்களை வளர்ப்பதன் மூலமும் 3 ஆம் இடத்தில் உள்ள சனியை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
ஜூன்–அக்டோபர் ஹம்ச யோக காலத்தைத் திருமணம், கூட்டாண்மைகள் மற்றும் பெரிய ஒப்பந்தங்களுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்.
அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு, வழக்கமான உடல் பரிசோதனைகள், நல்ல உணவு முறை மற்றும் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிப்பதன் மூலம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
குடும்பத்தினரிடம் கடுமையாகவோ அல்லது மனக்கிளர்ச்சியாகவோ பேசாதீர்கள்; 2 ஆம் வீட்டில் ராகுவின் செல்வாக்கைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
கும்பம்
சிறந்த நேர காலங்கள் - ஜூன் 1 வரை உங்கள் 5 ஆம் வீட்டில் குரு குழந்தைகள் மற்றும் காதல் வாழ்க்கைக்குச் சாதகமாக இருக்கிறார். இந்தக் காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் கொண்டு வருவார்கள்.
செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை - குருவின் உச்ச காலத்தில் (ஜூன்-அக்டோபர்) கடன்களை அடைப்பதிலும் உங்கள் நிதி வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். உடல்நலத்தைத் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் - பரிசோதனைகள் செய்து கொள்ளுங்கள், சிகிச்சைகளைப் பின்பற்றுங்கள், யோகா, பிராணாயாமம் மற்றும் தியானம் செய்யுங்கள்.
குடும்பத்துடன் உங்கள் பேச்சை மென்மையாகவும் பொறுப்புடனும் வைத்திருங்கள்; 2ஆம் இடத்தில் சனி ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கவனிக்கிறார். ஜன்ம ராகுவின் கீழ் சூதாடவோ, ஊகிக்கவோ அல்லது "விரைவு பணம்" யோசனைகளுக்கு விழவோ வேண்டாம். சரியான ஆலோசனை மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனை இல்லாமல் விவாகரத்து, பிரிவு அல்லது கடுமையான உறவு முடிவுகளில் அவசரப்பட வேண்டாம்.
மீனம்
எப்படி இருக்கும் இந்தாண்டு? 2026 என்பது கடுமையான சோதனைகள் நிறைந்த ஆண்டாகும், அதேபோல் தெய்வீக பாதுகாப்பும் சக்தி வாய்ந்தது. நீங்கள் 7 1/2 சனியின் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள், உங்கள் ராசியில் சனியும், 12வது வீட்டில் ராகுவும் இருக்கிறார்கள். வாழ்க்கை கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் ராசியின் 5வது வீட்டில் (ஜூன்-அக்டோபர்) குரு உச்சத்தில் இருக்கும் பொற்காலம்.
ஜென்ம சனி - உங்கள் ராசியின் முதல் வீடான சந்திரனைக் கடக்கிறார். 2026 ஆம் ஆண்டு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இது சனியின் நடுத்தர மற்றும் மிகவும் தீவிரமான கட்டமாகும் சவால்கள் மூலம் உங்கள் அடையாளத்தையும் வாழ்க்கை திசையையும் மறுவடிவமைக்கிறது.
முக்கிய சவால் - ஜென்ம சனி மற்றும் ராகு 12வது வீட்டில் சஞ்சரிக்கும்போது உடல் நலம், தூக்கம் மற்றும் நிதியைக் கையாள்வது முக்கிய சவால். நீங்கள் அதிக செலவுகள், மன அழுத்தம் மற்றும் தனிமை உணர்வை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆண்டு முழுவதும் கவனமாக ஒழுக்கம், வலுவான தீர்வுகள் மற்றும் நனவான வாழ்க்கை முறை தேர்வுகள் அவசியம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.