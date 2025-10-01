இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சாகசம் படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

மதராஸி திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் படத்தை ஈடிவி வின் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

 ‘தி கேம்: யூ நெவர் ப்ளே அலோன்’ இணையத் தொடரை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

ஓடும் குதிர சாடும் குதிரை படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

ஹிருதயபூர்வம் படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.

