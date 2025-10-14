ஏதேதோ எண்ணம் வந்து... அஸ்வதி!

தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராகவும், விளம்பரங்களிலும் நடித்து சின்ன திரையில் நுழைந்தவர்

மனசினக்கர என்ற தொடரில் நடித்ததன் மூலம் சின்ன திரையில் அறிமுகமானார்.

தமிழில் மோதலும் காதலும் தொடரில் நடித்து இளம் தலைமுறை ரசிகர்கள் பலரைக் கவர்ந்தார்.

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான மலர் தொடரிலும் அஸ்வதி நடித்திருந்தார்.

மலையாளத்தில் ஒளிபரப்பாகிவரும் அபூர்வ ராகங்கள் தொடரில் நாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

ஹார்ட் பீட் -2 இணையத் தொடரிலும் முக்கியப் பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

