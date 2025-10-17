இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'ஆப்யந்தர குட்டவாலி' படத்தை ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

மட்டகுதிரை படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

டியர் ஜீவா திரைப்படம் டெண்ட்கொட்டா ஓடிடி தளத்தில் அக். 19 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

மிராஜ் திரைப்படம் அக்.19 ஆம் தேதி சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

சென்னை ஃபைல்ஸ் முதல் பக்கம் திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

