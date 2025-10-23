ஓஜி முதல் சக்தித் திருமகன் வரை... இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓஜி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
பரம் சுந்தரி திரைப்படம் அக். 24-ல் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
சக்தித் திருமகன் திரைப்படம் அக். 24-ல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.
தணல் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
மிராஜ் திரைப்படத்தை சோனி லைவ் ஓடிடியில் காணலாம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.