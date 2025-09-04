இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஃபுட்டேஜ் திரைப்படத்தை, சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

 சரண்டர் திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

சூ ஃப்ரம் சோ திரைப்படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

கண்ணப்பா திரைப்படத்தை, அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

பிளாஸ்க் திரைப்படத்தை, மனோரமா மேக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

