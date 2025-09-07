மலராய் மலர்ந்தேன்... மதுமிதா!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் சின்ன திரை நடிகை
தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழி தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வருகிறார்
2019-ல் ஜீ தமிழின் பிரியாத வரம் வேண்டும் தொடரில் சின்ன திரைக்கு அறிமுகமானார்.
சன் தொலைக்காட்சியின் எதிர்நீச்சல் தொடரில் நாயகியாக நடித்து கவனம் பெற்றார்.
விஜய் தொலைக்காட்சியின் அய்யனார் துணை தொடரில் நாயகியாக நடித்து வருகிறார்.
