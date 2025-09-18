இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இஷ் இணையத் தொடர் ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில் செப். 19-ல் வெளியாகிறது.

இந்திரா திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் செப். 19-ல் வெளியாகிறது.

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் செப். 19-ல் வெளியாகிறது.

ஹவுஸ் மேட்ஸ் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் செப். 19-ல் வெளியாகிறது.

கூலி படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

பன் பட்டர் ஜாம் திரைப்படத்தை, அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

