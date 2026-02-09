சவரனுக்கு ரூ. 1,840 உயர்ந்த தங்கம் விலை!

ரூ. 14,650-க்கு விற்பனை.ரூ. 1,17,200-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 230-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 1,840-ம் உயர்ந்துள்ளது..ரூ. 300.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 3,00,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 15-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 15,000-ம் உயர்ந்துள்ளது..தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, திங்கள்கிழமை (பிப். 9) காலை நிலவரப்படி தங்கம் - வெள்ளி ஆகிய இரண்டுமே விலை உயர்ந்துள்ளது..முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.