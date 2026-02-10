தங்கம் விலை குறைவு!

ரூ. 14,580-க்கு விற்பனை.ரூ. 1,16,640-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 70-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 560-ம் குறைந்துள்ளது..ரூ. 300.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 3,00,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை இன்றும் நீடிக்கிறது. .தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை (பிப். 10) காலை நிலவரப்படி தங்கம் விலை சிறிது குறைந்து விற்பனையாகிறது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. .முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.