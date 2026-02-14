மீண்டும் உயரத் தொடங்கிய தங்கம்: வெள்ளி விலை?

ரூ. 14,560-க்கு விற்பனை.ரூ. 1,16,480-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 160-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 1,280-ம் உயர்ந்துள்ளது..ரூ. 280.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 2,80,000-க்கு விற்பனை.வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. .தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, சனிக்கிழமை (பிப். 14) காலை நிலவரப்படி தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி அதே விலையில் நீடிக்கிறது..முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.