தலைமுடி உதிர்கிறதா? இந்த ஒரே பொருள் போதும்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தலைமுடி உதிர்வைக் கட்டுப்படுத்தி முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் தன்மை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் வெங்காயத்திற்கு இருக்கிறது.
வெங்காயச் சாற்றில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், ஃபிளாவனாய்டுகள், முக்கியமாக சல்பர் அதிகமுள்ளது. இது முடி வேர்க்கால்களில் உள்ள கெரட்டின் உற்பத்தியை ஆதரிக்கிறது
வெங்காயச் சாற்றில் உள்ள சல்பர், முக்கியமாக முடி நுண்குழாய்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் மெலிந்த பகுதிகளில் மீண்டும் முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.
வெங்காயச் சாறு, முடியின் வேர்களில் உள்ள இழைகளை வலுப்படுத்தி, முடி உடைவதைக் குறைக்கும். உடைந்த தலைமுடிகளுக்கு வெங்காயச் சாறு சிறந்த தீர்வாக உள்ளது.
வெங்காயச் சாற்றில் பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்புகள் நிறைந்துள்ளன. இது பொடுகு மற்றும் தலையில் ஏற்படும் தொற்றுகளுக்கு உதவுகிறது.
முடி உதிர்தல், முடி உடைதல், பொடுகுத் தொல்லை, மெலிந்த முடிகள் ஆகியவற்றுக்கு வெங்காயச் சாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது முடியின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.