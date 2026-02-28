மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை! வெள்ளி?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தங்கம் - வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்..
ரூ. 15,200-க்கு விற்பனை
ரூ. 1,21,600-க்கு விற்பனை
நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 300-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 2,400-ம் உயர்ந்துள்ளது.
ரூ. 300.00-க்கு விற்பனை
ரூ. 3,00,000-க்கு விற்பனை
நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 5-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 5,000-ம் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, புதன்கிழமை (பிப். 25) காலை நிலவரப்படி தங்கம் விலையும், வெள்ளி விலையும் சற்று உயர்ந்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.