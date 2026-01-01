புத்தாண்டின் முதல் நாளில்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
புது தில்லியில் உள்ள இந்திய நுழைவாயில் முன்
திருச்சி உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில்
கொல்கத்தா காளி கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்கள்.
லேஹ் பகுதியைச் சேர்ந்த வயதான பெண்மணி
விக்டோரியா மகாலில் குவிந்த மக்கள்.
வீட்டு வாயிலில் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துச் சொன்ன ரஜினி.
புத்தாண்டில் ரஜினியை நேரில் பார்த்த ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி
புத்தாண்டோ, பழைய ஆண்டோ கூடை விற்றால்தான் பிழைப்பு என்ற நிலையில் கூடை வியாபாரி
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.