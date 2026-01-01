புத்தாண்டின் முதல் நாளில்!

புது தில்லியில் உள்ள இந்திய நுழைவாயில் முன்

ANI

திருச்சி உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில்

ANI

கொல்கத்தா காளி கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்கள்.

ANI

லேஹ் பகுதியைச் சேர்ந்த வயதான பெண்மணி

விக்டோரியா மகாலில் குவிந்த மக்கள்.

வீட்டு வாயிலில் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துச் சொன்ன ரஜினி.

புத்தாண்டில் ரஜினியை நேரில் பார்த்த ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி

புத்தாண்டோ, பழைய ஆண்டோ கூடை விற்றால்தான் பிழைப்பு என்ற நிலையில் கூடை வியாபாரி

